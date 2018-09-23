В Хабаровске раздают землю многодетным семьям

23 Сент. 02:52 2018-09-23T02:52:58+03:00

В этом году по региональной программе распределено более 500 участков

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В дальневосточной столице проходит очередной этап распределения земельных участков среди многодетных семей. Наделы предоставляются в собственность. Получить землю можно в селе Восточное Хабаровского района.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, для строительства домов многодетным семьям предложено более 200 земельных участков. Первый этап распределения прошел в минувшую субботу, также обратиться в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края можно будет в понедельник, 24 сентября.

Напомним, региональная программа действует с 2011 года. За это время было распределено более десяти тысяч земельных участков, в том числе 550 - в этом году.

К наделам продолжают прокладывать необходимые коммуникации - дороги и электрические сети. К настоящему времени в регионе предстоит обустроить порядка семи тысяч земельных участков.