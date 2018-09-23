2018-09-23T04:26:47+03:00
Общество

Почти 700 килограммов кеты изъяли полицейские со стихийных рынков

Продавцы-нелегалы появляются в разных районах города
Ольга МОРОЗОВА
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Почти 700 килограммов кеты изъяли полицейские со стихийных рынковПочти 700 килограммов кеты изъяли полицейские со стихийных рынковФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжаются совместные рейды сотрудников администрации и полиции, в ходе проверок инспекторы выявляют продавцов-нелегалов, торгующих рыбой без документов.

- В разных районах города работают около десяти стихийных рынков. Ежедневно продавцы рыбы появляются в посёлке имени Горького на пересечении улиц Гагарина и Воровского, на улицах Тихоокеанской, Шелеста. Их выгоняют, они перебираются на другие места, - рассказала и.о. начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы профильного управления мэрии Марина Перова.

Ход осенней кеты - самое "горячее" время. Полицейские уже составили 15 административных протоколов. С так называемых прилавков изъято более семисот килограммов рыбы, на которую у продавцов не было ветеринарных свидетельств, способных подтвердить ее качество и безопасность. Как отмечают в администрации города, зачастую проверяющим попадается и свежевыловленная кета, которая продается с грубейшими нарушениями санитарных требований.

Купить рыбу без риска для здоровья можно на ярмарках выходного дня и в специализированных магазинах.

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