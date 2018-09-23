Пять жалоб поступило в избирком Хабаровского края на агитацию за Фургала в день тишины
В день тишины в избирком Хабаровского края поступили жалобы на незаконную агитацию за кандидата в губернаторы Сергея Фургала. Срочная комиссия решит, как реагировать на поступившие сообщения.
В день тишины в социальной сети Инстаграм распространялся ролик господина Фургала, зафиксированы два случая разброса листовок в подъездах. Кроме этого, на большом экране на площади Ленина показывался банер кандидата. Также по городу ездили машины с агитацией за господина Фургала.
- Это, кончено, прямое и грубое нарушение, - говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты Российской Федерации. - Мы связывались с избирательной комиссией Хабаровского края, они сказали, что у них уже есть жалобы по этим вопросам, они в курсе и сегодня вынесут решение по этому поводу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второй тур выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года начался: как и где можно проголосовать
Все 784 избирательных участка открылись сегодня в 08.00 утра и будут работать до 20.00 вечера (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Хабаровского края 2018»