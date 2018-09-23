23 Сент. 03:31 2018-09-23T03:32:20+03:00

Пять жалоб поступило в избирком Хабаровского края на агитацию за Фургала в день тишины Фото: Александра ШОПЕНКО

Агитки распространялись в социальной сети и по почтовым ящикам, а также баннер был показан на городском экране

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В день тишины в избирком Хабаровского края поступили жалобы на незаконную агитацию за кандидата в губернаторы Сергея Фургала. Срочная комиссия решит, как реагировать на поступившие сообщения.

В день тишины в социальной сети Инстаграм распространялся ролик господина Фургала, зафиксированы два случая разброса листовок в подъездах. Кроме этого, на большом экране на площади Ленина показывался банер кандидата. Также по городу ездили машины с агитацией за господина Фургала.

- Это, кончено, прямое и грубое нарушение, - говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты Российской Федерации. - Мы связывались с избирательной комиссией Хабаровского края, они сказали, что у них уже есть жалобы по этим вопросам, они в курсе и сегодня вынесут решение по этому поводу.

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