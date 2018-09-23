На второй тур выборов губернатора Хабаровского края прибыл представитель ЦИК

23 Сент. 05:58 2018-09-23T05:58:39+03:00

Такое решение, в большинстве своем, последовало после событий в Приморье

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За прохождением второго тура выборов губернатора Хабаровского края наблюдает представитель Центральной избирательной комиссии РФ. По словам Майи Гришиной, главная задача - обеспечить законность и прозрачность избирательных процессов.

- Это обычная практика для ЦИК, в день голосования мы стараемся быть в регионах. Конечно, ситуация, когда проходит второй тур, она более штучная, поскольку он проходит не везде. Тем важнее для нас обеспечить вместе с избирательной комиссией края законность избирательного процесса, прозрачность избирательных процедур, - отметила представитель ЦИК.

Она также подчеркнула, что обеспеченность центризбиркома вызвала ситуация в Приморье, когда «столь явно и вызывающе был нарушен закон».

- Сам факт отмены результатов выборов избиркомом - это экстраординарный случай. Такого рода ситуации повлекли решение ЦИКа направить практически во все регионы, где вторые туры, своих представителей, - подчеркнула Майя Гришина.