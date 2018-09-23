23 Сент. 06:49 2018-09-23T06:49:06+03:00

На выборах губернатора Хабаровского края проголосовало более 195 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Хабаровском крае продолжается второй тур выборов губернатора. К полудню свои голоса отдали 195 тысяч 684 избирателя, это 19,89 процента.

В лидеры вышел Комсомольский район с показателем явки в 43,39 процента. В цифрах: свою гражданскую позицию изъявили 7 тысяч 595 человек. Второе место у Аяно-Майского района с результатом в 40,89 процента (606 человек). Замыкает тройку лидеров по явке Тугуро-Чумиканский район. Здесь волеизъявились 32,92 процента избирателей (526 человек).

Хуже всего люди голосуют по состоянию на 12:00 часов в Верхнебуриинском районе. Явка здесь составляет 15,74 процента - 3 тысячи 300 человек.

Стоит отметить, что в первом туре на практически аналогичный промежуток времени явка составила 16,37 процента или 160 тысяч 355 человек.