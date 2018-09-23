2018-09-23T08:03:53+03:00
Звезды

Дальневосточный фестиваль «Flamenco de Amur» пройдет в Хабаровске

Танцевальный марафон состоится на набережной стадиона имени Ленина
Ольга МОРОЗОВА
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Дальневосточный фестиваль «Flamenco de Amur» пройдет в ХабаровскеДальневосточный фестиваль «Flamenco de Amur» пройдет в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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В дальневосточной столице сегодня пройдет пятый дальневосточный фестиваль «Flamenco de Amur». Любители страстного танца соберуться на сцене набережной стадиона имени Ленина. В 15.00 начнут выступать взрослых и детских творческих коллективов из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия).

- Фламенко – это огромный мир чувств и эмоций. Он вобрал в себя целый калейдоскоп стилей и культур и имеет богатейший потенциал самовыражения для абсолютно любого человека. С каждым годом, желающих заниматься этим танцем, становиться все больше, - отмечают организаторы фестиваля.

Особый гость фестиваля - известный гитарист Юрий Бобылев из Санкт-Петербурга. Также хабаровчане увидят выступление хореографа из Мадрида Сары Нието Морено, которая проведет мастер-классы 23-25 сентября.

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