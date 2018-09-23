В Хабаровск едет «Чехов-центр»

23 Сент. 09:32 2018-09-23T09:32:37+03:00

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В дальневосточную столицу с Сахалина приедете популярный на острове театр «Чехов-центр». Гастролеры с 25 по 27 сентября покажут местным жителям пять спектаклей на двух сценах Хабаровского краевого театра драмы. Театралы постараются угодить как взрослым, так и совсем юным зрителям.

- У театра почти вековая история. Их репертуар широко известен в кругах людей, которые интересуются искусством. В краевую столицу на гастроли приедет труппа из 40 человек, а декорации доставят двумя фурами, - рассказали в Хабаровском краевом театре драмы.

Вся труппа с нетерпением ждет встречи с хабаровскими зрителями, ведь последний раз они выступали на местной сцене 10 лет назад. К слову, спектакли они поставят на двух площадках драмтеатра: на основной и малой.

Свой первый спектакль они покажут 25 сентября для юных зрителей. Это будет сказка-притча «У ковчега в восемь». Причем увидеть ее можно будет 25,26 и 27 сентября в 11:00 на основной сцене. Там же 25 сентября, но уже в 18:30 хабаровчане увидят легкую ажурную комедию «Дамский портной». Это спектакль про врача, который в силу сложившихся обстоятельств своей неудачной любовной интрижки вынужден выдавать себя за мастера кройки и шитья. А 26 сентября в 18:30 на малой сцене театра покажут «Прекрасное далеко». Это тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную.

Завершатся гастроли 27 сентября в 18:30 ярким и масштабным спектаклем «Хапун», который пронизан колоритом гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки».