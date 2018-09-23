Более 340 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Хабаровского края

23 Сент. 09:46 2018-09-23T09:47:14+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 15.00 часов в Хабаровском крае явка на выборах губернатора составила 34,78% или 342 533 человека. Отметим, что 9 сентября за весь день явка на выбрах первого тура составила 36,09%.

В лидерах по явке, по-прежнему, Комсомольский район, где на участки явились 59,10% (10 387 человек). Затем следует Аяно-Майский район, там проголосовали 56,31% (834 человека). Следом идет Тугуро-Чумиканский район - 48,34% (774).

Наименьшая активность избирателей наблюдается в Верхнебуреинском районе - 29,35%.

- Активность избирателей по краю более, чем на восемь процентов выше, по сравнению с 9 сентября. Наиболее активно традиционно голосует Комсомольский, Аяно-Майский и Тугуру-Чумиканский районы. По крупным городам региона явка тоже выше. В Комсомольско она приблизительно на семь процентов выше, чем две недели назад, а по районам Хабаровска ниже. наиболее активные как сегодня, так и 9 сентября - избиратели Кировского района, - сказал Василий Агуленко, заместитель председателя избирательной комиссии Хабаровского края.