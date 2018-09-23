В Хабаровске пожилая женщина погибла под колесами джипа

23 Сент. 10:47 2018-09-23T10:47:11+03:00

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В дальневосточной столице сегодня утром, 24 сентября произошла авария с летальным исходом. ДТП случилось в районе остановки «Судоверфь». Водитель сбил пожилую женщину, столкновения с внедорожником она не пережила.

По предварительной информации, пожилая горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу, до безопасного «островка» - обочины, ей оставалось сделать всего несколько шагов.

- Пешехода зацепили на переходе, примерно в пяти метрах от него осталась лежать шапка и сапог этой бедной бабули. Еще в нескольких метрах лежала и сама бабушка, - пишут в социальных сетях очевидцы.

Водитель внедорожника буквально прокатил пешехода на капотеФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Судя, по снимкам, которые также выкладывают пользователи социальных сетей, удар пришелся весьма сильный. Капот иномарки сильно помят, поэтому можно предположить, что женщину от мощного удара буквально откинуло на несколько метров.

Был ли автомобилист пьян, и что на самом деле произошло этим утром, выяснять сотрудники следственного отдела полиции.