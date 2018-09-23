2018-09-23T13:41:50+03:00
Политика

Все избирательный участки закрылись в Хабаровском крае

Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов
Александра ШОПЕНКО
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Все избирательный участки закрылись в Хабаровском краеВсе избирательный участки закрылись в Хабаровском краеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Жители Хабаровского края голосовали на 794 избирательных участках. Итоговая явка на выборах еще не озвучена, однако уже по состоянию на 18.00 часов в регионе проголосовали рекордные 42,79% (в первом туре выборов на участки пришли чуть более 36% избирателей).

Традиционно, активнее всех голосовали в Комсомольском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районе.

Теперь избирательным комиссиям предстоит подсчет голосов.

Между тем, в полицию поступило 17 сообщений о нарушениях выборного законодательства.

- Все они будут рассмотрены в установленном законом порядке. Примерный срок - месяц. Результаты проверок по каким-то сообщениям, естественно, будут раньше, - сказал Олег Герасименко, заместитель начальника управления МВД России по Хабаровскому краю.

Конкретизировать, характер нарушений представитель краевого УМВД отказался, сославшись на то, что им дается юридическая оценка.

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