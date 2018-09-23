Сергей Фургал вырвался в лидеры на выборах губернатора Хабаровского края

23 Сент. 15:34 2018-09-23T15:34:35+03:00

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По результатам обработки 8,71 % протоколов Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края.

Кандидат от ЛДПР выбился вперед с результатом в 63,81 процента - 16 тысяч 681 голос. Единорос Вячеслав Шпорт предварительно набрал 33,95 процента - 8 тысяч 876 голоса.

Напомним, что данные экзитполов серьезно разнятся. Так, согласно одному опросу, лидирует действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт. Его результат - 57 процентов. Оппонент главы региона и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал идет вторым со счетом в 43 процента.

Однако источник сообщает, что последние данные экзитполов были в 16:00 часов. Результаты следующие: Сергей Фургал - 38,1086 процента (абсолют - 6105 человек), Вячеслав Шпорт - 14,2385 процента (2281 человека).