В Хабаровском крае теперь на одного почетного гражданина больше
Еще одному жителю региона присудили звание «Почетный гражданин Хабаровского края». На сей раз столь высокое признание получил Николай Байков, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Распоряжение об этом уже подписали в правительстве края.
- Владимир Михайлович Байков – доктор социологических наук, профессор, руководитель Хабаровского отделения Российского общества социологов. Новоявленный почетный гражданин также является автором книг и научных работ по социологии молодежи, управлению образованию и власти. Ранее ему присудили премию имени Якова Дьяченко, наградили медалью «За доблестный труд» и почетными грамотами и благодарностями местных органов власти, - сообщили в пресс-службе правительства края.
Звание «Почетный гражданин» присваивают жителям региона, которые получили широкую известность и признание населения края. Также учитывают особые заслуги кандидатов в области экономики, культуры, искусства, экологии, здравоохранения, науки, социального развития, защиты прав и свобод человека. Звание учредили в 2013 году, а в 2014 его впервые присудили ветеранам труда Николаю Данилюку и Евдокии Гаер. Почетным гражданам вручают нагрудный знак и денежную премию в 100 тысяч рублей за счет средств из краевого бюджета.