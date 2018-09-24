24 Сент. 02:32 2018-09-24T02:33:06+03:00

В Хабаровском крае теперь на одного почетного гражданина больше Фото: Правительство Хабаровского края

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Еще одному жителю региона присудили звание «Почетный гражданин Хабаровского края». На сей раз столь высокое признание получил Николай Байков, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Распоряжение об этом уже подписали в правительстве края.

- Владимир Михайлович Байков – доктор социологических наук, профессор, руководитель Хабаровского отделения Российского общества социологов. Новоявленный почетный гражданин также является автором книг и научных работ по социологии молодежи, управлению образованию и власти. Ранее ему присудили премию имени Якова Дьяченко, наградили медалью «За доблестный труд» и почетными грамотами и благодарностями местных органов власти, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Звание «Почетный гражданин» присваивают жителям региона, которые получили широкую известность и признание населения края. Также учитывают особые заслуги кандидатов в области экономики, культуры, искусства, экологии, здравоохранения, науки, социального развития, защиты прав и свобод человека. Звание учредили в 2013 году, а в 2014 его впервые присудили ветеранам труда Николаю Данилюку и Евдокии Гаер. Почетным гражданам вручают нагрудный знак и денежную премию в 100 тысяч рублей за счет средств из краевого бюджета.