2018-09-24T03:09:01+03:00
Общество

Хабаровские коммерсанты захватили озеро в селе Некрасовка

Они огородили территорию и брали с местных жителей плату за отдых на водоеме
Ольга КИВА
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Коммерсанты в Хабаровском крае захватили один из сельских водоемов ФОТО: Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратураКоммерсанты в Хабаровском крае захватили один из сельских водоемов ФОТО: Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура
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Коммерческая компания в Хабаровском крае обустроила зону отдыха на берегу озера в селе Некрасовка. И все бы ничего, но руководство организации нарушило права местных жителей, ограничив им свободный доступ к водоему.

- Территорию возле озера огородили, а въезд и вход на берег сделали платным. Кроме того, отдыхающие добирались к водоему только с разрешения работника предприятия. Об этой ситуации стало известно после обращения местных жителей с просьбой проверить законность действий коммерческой компании, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Коммерсанта-нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему вынесли предупреждение по факту нарушения условий свободного доступа граждан к водоему. Также на рассмотрении в суде находится постановление о возбуждении административного дела против руководителя организации по статье «Самоуправство». На данный момент на территории озера ограждений больше нет, местные жители, как и раньше, могут свободно добраться до водоема.

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