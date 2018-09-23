Обработано 75% протоколов: Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

23 Сент. 17:22 2018-09-23T17:23:04+03:00

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В Хабаровском крае продолжается подсчет голосов. К этой минуте обработано процентов протоколов. Расклад выглядит следующим образом: Сергей Фургал, вырвавшийся вперед после обработки 5% протоколов, сохраняет лидерство, сейчас у либерал-демократа 69,61 процентов голосов избирателей. У Вячеслава Шпорта от партии "Единая Россия" на эту минуту 27,85 процентов.

Напомним, что второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае отметился рекордной явкой. По состоянию на 18.00 часов свои голоса отдали 42,79% избирателей.

- Здесь все слилось: и недовольство результатом первого тура, и даже, может быть, люди поверили, что они могут добиться каких-то изменений. А в основе этого лежит недовольство. В первую очередь, краевыми структурами. Когда есть возможность свое недовольство выразить не где-то анонимно в сети, а прийти и сказать власти: «Хватит! Мы устали! Мы ждем перемен!». Как у Цоя, - сказал Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.