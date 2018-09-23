2018-09-23T17:44:20+03:00
Общество

Представитель ЦИК: Нарушений, которые могли бы спровоцировать отмену выборов в Хабаровском крае, не было

В региональный избирком поступило несколько десятков жалоб, в ЦИК не ушло ни одной
Александра ШОПЕНКО
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Представитель ЦИК: Нарушений, которые могли бы спровоцировать отмену выборов в Хабаровском крае, не былоПредставитель ЦИК: Нарушений, которые могли бы спровоцировать отмену выборов в Хабаровском крае, не былоФото: Александра ШОПЕНКО
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Жаркое 23 сентября выдалось в Хабаровском крае. Второй тур выборов губернатора региона преподнес множество сюрпризов в виде фейковый информации о нарушениях и подтвержденном факте вброса. За гонкой наблюдала представитель ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, в региональный избирком пришло десятки жалоб, однако в ЦИК не ушла ни одна из них, так как с ними можно разобраться на краевом уровне. К тому же, как сказала Гришина, если информация о нарушении поступила в избирком субъекта, то выше она уйти не может.

В основном, жалобы касаются незаконной агитации, были вопросы, связанные с доступом на участки наблюдателей с правом совещательного голоса. Последнее оперативно решалось. Серьезных нарушений с далеко идущими последствиями Гришина не зафиксировала.

- На настоящий момент я не видела жалоб, которые бы повлекли отмену итогов голосования, - подчеркнула Майя Гришина.

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