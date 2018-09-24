2018-09-24T02:08:30+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 24 сентября 2018: днем +16, дождь

На этой неделе в регионе возможны заморозки
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погода в Хабаровске на 24 сентября 2018: днем +16, дождьПогода в Хабаровске на 24 сентября 2018: днем +16, дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Сейчас на погоду в регионе влияет циклон, который пришел к нам в выходные, так что осадки продолжатся. За областью низкого давления к нам пожалует антициклон. Он разгонит облака и под чистым небом будет идти процесс выхолаживания земной поверхности, особенно, в ночное время. Из-за этого в середине недели ждём существенного снижения температур, возможны заморозки.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16. Уровень Амура у краевого центра 320 см. В ближайшие двое суток ожидается спад на 10-15 см. Температуру воды 16,2 градусов.

В Бикине дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16. Уровень Амура 332 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13. Уровень Амура в устье реки 156 см.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

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