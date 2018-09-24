Двое жителей Камчатки застрелили бизнесмена ради денег, но остались ни с чем

24 Сент. 02:40 2018-09-24T02:40:33+03:00

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Началось все в марте прошлого года в Елизовском районе. 40 и 43-летние местные жители, ни без криминального прошлого, решили объединиться, чтобы пойти на преступление. Мужчины несколько недель готовились, чтобы все пошло по плану — как-никак убийство — дело серьезное. Объектом стал 37-летний бизнесмен, который успешно занимался строительным бизнесом, а значит — всегда был при деньгах. Сперва бывшие уголовники следили за предпринимателем, чтобы изучить его график и застать его одного в малолюдном месте.

Вот настал день «икс». Вооружившись пистолетом Макарова и газовым оружием мужчины напали на состоятельного совладельца организации в поселке Светлый. 5 огнестрельных, и бизнесмен мертв. От орудия преступления они тут же избавились, выбросив пистолет в лес. Однако грезы о том, что такая мера поможет им разбогатеть разбилась вдребезги, когда на обоих завели уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей краевого центра, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Они обвиняются в совершении преступлений "Убийство, сопряженное с разбоем, совершённое группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

В ведомстве отметили, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.