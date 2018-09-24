2018-09-24T03:53:25+03:00
Общество

В Хабаровске побывали участники проекта Nemoskva

Российские и зарубежные эксперты устроили выставку современного искусства и презентовали уникальные идеи проектов
Ольга КИВА
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В Хабаровске побывали участники проекта NemoskvaВ Хабаровске побывали участники проекта NemoskvaФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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Хабаровск стал очередной точкой маршрута Международного передвижного симпозиума Nemoskva. В краевую столицу приехала команда российских и иностранных экспертов, которые открыли выставку «Большая страна – большие идеи», провели ревю идей местных художников, познакомились с городом и советским конструктивизмом, обсудили вопросы глокальности искусства с хабаровским арт-сообществом. В краевой столице гости находились ровно два дня, а потом отправились во Владивосток.

- Посетителям выставки представили 15 отобранных нереализованных проектов, авторы которых живут в других городах. Среди участников ревю были местные театральные художники, модельеры, кураторы, представителей уличной культуры (граффити), дизайнеры, графики, живописцы, керамисты и даже перформеры. Каждый из них смог пообщаться с экспертами. К концу отбора идей ящик с подписью «Хабаровск» наполнился эскизами, идеями, макетами, мыслями и рисунками, - говорится в сообщении на сайте Хабаровского музея имени Гродекова.

Далее для участников организовали дискуссионную площадку, на которой пытались решить важные для искусства вопросы. С экспертами обсуждали, что же является глобальным и локальным в искусстве? Можно ли считать художника локальным, если он больше не работает в своем родном городе, регионе? Почему иногда эффективней оставаться в регионе и не переезжать в столицу.

Гостей краевой столицы познакомили с особенностями дальневосточного искусства. Представители местной культурной среды рассказали о своем небольшом опыте участия в глобальных проектах и о проблемах оснащения выставочных пространств. Еще один блок симпозиума был посвящен вопросам арт-продакшана, производства выставки, брендирования города своим искусством.

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