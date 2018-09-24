2018-09-24T04:23:33+03:00
Происшествия

Пожар в кафе в Хабаровске: здание пострадало частично, веранда сгорела полностью

Во время происшествия посетителей в заведении не было
Ольга КИВА
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Пожар в кафе в Хабаровске: само здание пострадало частично, веранда сгорела полностьюПожар в кафе в Хабаровске: само здание пострадало частично, веранда сгорела полностьюФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Ночью в Хабаровске горело кафе, расположенное на проспекте 60 лет Октября. Сообщение о случившемся поступило на пульт пожарно-спасательной службы сегодня в 2:49. Команда огнеборцев немедленно отправилась на место происшествия. Пожарным понадобился час, чтобы локализовать пожар на территории площадью 150 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось только в 8:30 утра.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю, здание самого кафе пострадало частично, а вот веранда рядом с ним сгорела полностью. К счастью, во время пожара посетителей в кафе не было, а весь обслуживающий персонал самостоятельно покинул здание до приезда пожарных. Пострадавших не было.

Причины возгорания и виновного в происшествии сейчас устанавливают. Проверкой инцидента занимаются сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

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