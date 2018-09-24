2018-09-24T04:53:16+03:00
Спорт

На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч

Победить малышам помогали мамы и папы
Ольга КИВА
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На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч ФОТО: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской областиНа Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч ФОТО: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
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В областной столице прошел первый тур футбольного матча среди детсадовцев. Игра состоялась 22 сентября в городском парке на поле стадиона «Космос».

- Соревнования для юных футболистов организовали в рамках проекта «Спорт против подворотни». По задумке авторов вместе с малышами на спортивных площадках будут собираться мамы, папы, бабушки и дедушки. Взрослые и дети вместе будут учиться побеждать и преодолевать трудности и поражения, - говорит Андрей Хапочкин, автор проекта.

В такой игре установили беспрецедентные правила – забивать голы разрешалось только мамам, а папам оставалось играть в пас. Среди юных игроков были и мальчики, и девочки. Победителями соревнований становились как взрослые, так и дети. Например, лучшим нападающим признали пятилетнего Андрея Масленникова, а среди родителей победила Анна Котышева. Оба из команды «Солнышко».

Второй тур футбольного матча среди детсадовцев пройдет в эту субботу, 29 сентября на стадионе «Космос». Начало в 9:30.

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