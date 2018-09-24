2018-09-24T05:21:06+03:00
Происшествия

Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины

Огнеборцы почти четыре часа тушили здание
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчиныПожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске на минувших выходных загорелась частная баня, расположенная районе Хабаровск-2 на улице Пропарочной. Постройка находилась вблизи одноэтажного жилого частного дома. В результате горения пламя перекинулось и на него. Огнеборцы незамедлительно выехали к месту вызова. Оценив ситуацию они вызвали подкрепление.

- На месте работали три бригады пожарных, это 12 человек личного состава. В течении часа после вызова, а он поступил в 23:21, удалось локализовать пожар. Полностью его потушили в 3:37, - рассказала корреспонденту «КП-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время разведки горящей бани спасатели нашли внутри мужчину. Он был уже мертв. Постройка сгорела полностью, а у жилого дома пострадала кровля. Сейчас специалистам госпожарнадзора предстоит выяснить причину пожара, а следователи установят нет ли криминальной подоплеки в смерти мужчины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч