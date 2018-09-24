Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины

24 Сент. 05:20 2018-09-24T05:21:06+03:00

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В Хабаровске на минувших выходных загорелась частная баня, расположенная районе Хабаровск-2 на улице Пропарочной. Постройка находилась вблизи одноэтажного жилого частного дома. В результате горения пламя перекинулось и на него. Огнеборцы незамедлительно выехали к месту вызова. Оценив ситуацию они вызвали подкрепление.

- На месте работали три бригады пожарных, это 12 человек личного состава. В течении часа после вызова, а он поступил в 23:21, удалось локализовать пожар. Полностью его потушили в 3:37, - рассказала корреспонденту «КП-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время разведки горящей бани спасатели нашли внутри мужчину. Он был уже мертв. Постройка сгорела полностью, а у жилого дома пострадала кровля. Сейчас специалистам госпожарнадзора предстоит выяснить причину пожара, а следователи установят нет ли криминальной подоплеки в смерти мужчины.