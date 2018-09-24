Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан

24 Сент. 06:18 2018-09-24T06:18:28+03:00

Изменить размер текста: A A

«Амурские тигры» из Хабаровска провели на выезде в Подмосковье матч с «Капитаном». Продлится противостояние два дня, в первый из них «тигрята» показали дальневосточный характер, одержав волевую победу.

- Еще на старте первого периода, в первую же минуту молодые «тигры» оформили первый гол. Ребята играли остро, рискованно, но в то же время красиво и агрессивно, «Тигры» даже в меньшинстве умудрялись съедать оппонентов, - рассказали в пресс-службе клуба.

На матче было много силовых приемов, часть из которых приносила свои плоды. Какое-то время «Амурские тигры» даже лидировали на две шайбы. Однако в конечном итоге хозяева льда немного отыгрались, сократив разрыв до одного гола. Но победа осталась все равно за дальневосточникам. После финального гудка счет на табло показывал 2:3 в пользу «Амурских тигров». Следующий матч ребята проведут все с тем же «Капитаном» 24 сентября.