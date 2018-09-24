2018-09-24T06:18:28+03:00
Спорт

Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан

Дальневосточники положили в свою «копилку» два очка
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчанМатч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчанФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

«Амурские тигры» из Хабаровска провели на выезде в Подмосковье матч с «Капитаном». Продлится противостояние два дня, в первый из них «тигрята» показали дальневосточный характер, одержав волевую победу.

- Еще на старте первого периода, в первую же минуту молодые «тигры» оформили первый гол. Ребята играли остро, рискованно, но в то же время красиво и агрессивно, «Тигры» даже в меньшинстве умудрялись съедать оппонентов, - рассказали в пресс-службе клуба.

На матче было много силовых приемов, часть из которых приносила свои плоды. Какое-то время «Амурские тигры» даже лидировали на две шайбы. Однако в конечном итоге хозяева льда немного отыгрались, сократив разрыв до одного гола. Но победа осталась все равно за дальневосточникам. После финального гудка счет на табло показывал 2:3 в пользу «Амурских тигров». Следующий матч ребята проведут все с тем же «Капитаном» 24 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч