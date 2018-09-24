Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире

24 Сент. 05:45 2018-09-24T05:46:02+03:00

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На минувшей неделе, 20 сентября, в одном из многоквартирников краевой столицы случился пожар. Огнеборцы отправились на помощь к жителю дома, расположенного на улице Капитана Беляева. Справиться с возгоранием удалось, а вот обитателя квартиры спасти не успели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, погибшим оказался 24-летний житель. По итогам предварительно проверки стало ясно, что парень был пьян и просто уснул, держа непотушенную сигарету в руке. Он лежал на кровати, тлеющий окурок упал на матрас, начался пожар.

Специалисты напоминают, что неосторожность при курении часто становится причиной пожаров. При этом человек часто погибает из-за отправления продуктами горения. С начала 2018 года в крае произошло 320 пожаров, из них 21 – по причине неосторожного обращения с огнем при курении. В результате таких пожаров скончались шесть человек. В прошлом, 2017 году, в результате 36 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли четыре человека, еще восемь получили травмы.

Жителям края напоминают, что в случае пожара или запаха дыма нужно звонить по телефону 01 со стационарных телефонов, 101 или 112 с мобильных телефонов.