В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы

24 Сент. 07:40 2018-09-24T07:41:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Директора коммерческой фирмы будут судить за невыплату заработной платы сотрудникам. Мужчина руководил фирмой, которая занимается организацией санаторно-курортного отдыха. У него были возможности вовремя рассчитаться с работниками, но он почему-то не торопился отдавать людям честно заработанные деньги.

- По версии следствия, директор предприятия не платил 44 работникам с октября 2016 года до мая 2017 года. В общей сложности долг по зарплате составляет больше один миллион рублей и это при условии, что бизнесмен уже добровольно заплатил почти 350 тысяч рублей. За помощью к правоохранителям обратились 32 сотрудника этой компании, - рассказали в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.

Свою вину руководитель организации признал частично. За невыплату зарплаты его могут приговорить в оплате штрафа, принудительным работам или лишению свободы. Окончательное решение примет суд.