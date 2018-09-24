2018-09-24T07:41:20+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы

Заработанные деньги ждут 32 работника фирмы
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмыВ Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Директора коммерческой фирмы будут судить за невыплату заработной платы сотрудникам. Мужчина руководил фирмой, которая занимается организацией санаторно-курортного отдыха. У него были возможности вовремя рассчитаться с работниками, но он почему-то не торопился отдавать людям честно заработанные деньги.

- По версии следствия, директор предприятия не платил 44 работникам с октября 2016 года до мая 2017 года. В общей сложности долг по зарплате составляет больше один миллион рублей и это при условии, что бизнесмен уже добровольно заплатил почти 350 тысяч рублей. За помощью к правоохранителям обратились 32 сотрудника этой компании, - рассказали в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.

Свою вину руководитель организации признал частично. За невыплату зарплаты его могут приговорить в оплате штрафа, принудительным работам или лишению свободы. Окончательное решение примет суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч