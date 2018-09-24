На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей

24 Сент. 06:31 2018-09-24T06:31:45+03:00

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Перекресток в центре Хабаровска на время превратится в ремонтный участок теплосети. Речь идет о пересечении улиц Запарина-Серышева. Здесь из-за строительных работ временно ограничат движение автомобилей и пешеходов.

- Так, с 8:00 24 сентября до 8:00 28 сентября проезд автомобилей будет возможен только по одной из полос улицы Запарина в сторону улицы Советской. С 21:00 28 сентября до 21:00 30 сентября на перекрестке улицы Запарина-Серышева в сторону улицы Советской проезд для автомобилей будет полностью перекрыт, - говорится в сообщении на сайте Хабаровской теплосетевой компании.

На улице Серышева специалисты подрядной организации уже заменили почти 900 метров износившихся труб. Ремонтные работы подходят к концу, осталось только проложить теплотрассу под автодорогой. Для этого необходимо на время перекрыть движение автомобилей и пешеходов на перекрестке.