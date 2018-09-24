На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон

24 Сент. 07:06 2018-09-24T07:06:08+03:00

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Подозреваемые - жители Петропавловска-Камчатского 46 и 35 лет - по сведениям оперативников занимались изготовлением и продажей наркотиков, и кроме того, организовали в городе наркопритон. На момент задержания преступников полицейские задокументировали факт продажи наркотического вещества весом около трех граммов, шприцы и пакетики с «синтетикой» также обнаружили при обысках в квартирах подельников. Общий вес найденного составил еще два с половиной грамма, что приравнивается к крупному размеру.

- В отношении 46-летнего подозреваемого возбудили пять уголовных дел по статьям 228 и 228 части первой, - рассказали в пресс-службе МВД России по Камчатскому краю. -Его подельника обвинили по двум статьям - «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также по статье 228.

Сейчас подозреваемые ожидают окончания расследования и суда под подпиской о невыезде. Если вина мужчин будет доказана, им могут грозить серьезные сроки за решеткой.