Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе

24 Сент. 07:06 2018-09-24T07:07:03+03:00

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края завершился безоговорочной победой кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Либерал-демократ оторвался от своего оппонента из «Единой России» Вячеслава Шпорта на 194 тысячи 693 человека.

Официально победитель будет объявлен и признан среду, 26 сентября, после утверждения региональной избирательной комиссией итогов выборов. Далее избранный губернатор в течение пяти дней должен будет написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, так как этот статус несовместим со статусом главы региона.

- Затем мы обязаны его уведомить о том, что Сергей Фургал был избран, и он должен принести присягу на конституции и уставе края. С этого момента он будет считаться вступившим в должность губернатором, - объяснил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Вступление в должность избранного губернатора, по словам Накушнова, состоится на следующей неделе. Дата будет определена дополнительно.