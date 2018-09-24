2018-09-24T08:46:21+03:00
Происшествия

В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину

Автомобилем управлял парень, не имеющий водительских прав
Ольга КИВА
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В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машинуВ Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машинуФото: РИА-Биробиджан
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Виновники дорожной аварии в Биробиджане пытались скрыться с места происшествия. О случившемся на улице Пионерской в дежурную часть ГИБДД сообщили очевидцы, они также рассказали, что нарушители пытаются скрыться. Сообщение об инциденте появилось на портале РИА Биробиджан. В нем говорится, что полицейские бросились в погоню за нерадивыми автолюбителями и поймали их только после того, как те по дороге врезались в служебное авто.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, в машине находились молодые люди 18 и 19 лет. За рулем был старший задержанный, водительских прав у него не было, а машина, как оказалось, числилась в угоне. Во время погони нарушители упорно игнорировали требования полицейских остановиться.

Сейчас на месте происшествия работают следственная и оперативная группы. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Спасающие бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину.

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