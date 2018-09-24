2018-09-24T08:39:53+03:00
Происшествия

Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой

Мужчина в драке проломил своему оппоненту череп
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкойЖитель Сахалина зверски избил знакомого монтировкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сообщение о том, что в областную больницу доставлен пациент с тяжелыми травмами, поступило в полицию Южно-Сахалинска вечером 23 сентября. У пострадавшего 34-летнего мужчины врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Выяснив обстоятельства произошедшего, оперативники отправились на поиски предполагаемого виновного и взяли его по горячим следам.

- Подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве личной неприязни, нанес ему удары монтировкой по голове, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, - рассказали в прессс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Если вину мужчины докажут, ему может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

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