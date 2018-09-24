В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
На Камчатке началась доследственная проверка гибели 32-летнего мужчины. Пострадавший прилетел на полуостров 22 сентября и вместе с другими пассажирами своего рейса находился в павильоне выдачи багажа. Внезапно он почувствовал себя плохо, не удержался на ногах, упал и ударился головой.
Известно, что его успели доставить в одну из больниц краевой столицы. Однако врачи не смогли помочь пострадавшему - он скончался. Сообщение о происшествии появилось в местных средствах массовой информации. Этот контент стал поводом для проведения доследственной проверки инцидента.
Как сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю, правоохранителям предстоит тщательным образом проверить факты, которыми оперировали издания, разместившие информацию о происшествии. Кроме того, следователям нужно будет установить все обстоятельства инцидента, случившегося в аэропорту.