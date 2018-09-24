24 Сент. 09:44 2018-09-24T09:44:12+03:00

В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю

Пострадавшего успели доставить в больницу, но врачи не смогли его спасти

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На Камчатке началась доследственная проверка гибели 32-летнего мужчины. Пострадавший прилетел на полуостров 22 сентября и вместе с другими пассажирами своего рейса находился в павильоне выдачи багажа. Внезапно он почувствовал себя плохо, не удержался на ногах, упал и ударился головой.

Известно, что его успели доставить в одну из больниц краевой столицы. Однако врачи не смогли помочь пострадавшему - он скончался. Сообщение о происшествии появилось в местных средствах массовой информации. Этот контент стал поводом для проведения доследственной проверки инцидента.

Как сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю, правоохранителям предстоит тщательным образом проверить факты, которыми оперировали издания, разместившие информацию о происшествии. Кроме того, следователям нужно будет установить все обстоятельства инцидента, случившегося в аэропорту.