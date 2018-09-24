2018-09-24T09:44:12+03:00
Происшествия

В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту

Пострадавшего успели доставить в больницу, но врачи не смогли его спасти
Ольга КИВА
Поделиться:
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краюВ больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю
Изменить размер текста:

На Камчатке началась доследственная проверка гибели 32-летнего мужчины. Пострадавший прилетел на полуостров 22 сентября и вместе с другими пассажирами своего рейса находился в павильоне выдачи багажа. Внезапно он почувствовал себя плохо, не удержался на ногах, упал и ударился головой.

Известно, что его успели доставить в одну из больниц краевой столицы. Однако врачи не смогли помочь пострадавшему - он скончался. Сообщение о происшествии появилось в местных средствах массовой информации. Этот контент стал поводом для проведения доследственной проверки инцидента.

Как сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю, правоохранителям предстоит тщательным образом проверить факты, которыми оперировали издания, разместившие информацию о происшествии. Кроме того, следователям нужно будет установить все обстоятельства инцидента, случившегося в аэропорту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч