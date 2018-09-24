Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии

24 Сент. 10:10 2018-09-24T10:10:05+03:00

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Житель Хабаровского края может вновь оказаться на скамье подсудимых, не отбыв толком одно наказание. Ранее мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство. Находясь в тюрьме, он снова попытался совершить преступление. На этот раз 36-летнему подозреваемому придется ответить за нападение на сотрудника исправительной колонии.

- По данным предварительного следствия, происшествие случилось 13 марта этого года в исправительной колонии №14 в Амурске. Пострадавший находился в блоке штрафного изолятора и вместе со своими коллегами проводил плановую проверку на наличие запрещенных предметов у осужденных. Это разозлило задержанного и он напал на сотрудника колонии, угрожая при этом убийством, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сам задержанный отказался признать свою вину и не раскаялся. Однако следователям удалось собрать против него доказательства. Расследование уголовного дела уже закончилось, материалы сейчас находятся на рассмотрении в суде. Если мужчину признают виновным, то его тюремный срок может увеличиться еще на пять лет.