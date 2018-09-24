В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности

24 Сент. 10:54 2018-09-24T11:07:30+03:00

Участники выяснят, кто самый лучший юнармеец, у кого из педагогов лучше программа обучения и где находится самое лучшее учебное заведение

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В краевой столице объявили о начале трех конкурсов патриотической подготовки. В первом юнармейцы будут бороться за звание лучших. Это будет творческое состязание, в котором будут участвовать также педагоги подростковых военно-патриотических клубов, молодежных объединений и образовательных учреждений.

- Цель второго конкурса выявить самое лучшее учебное заведение. На первом этапе от участников потребуется предоставить резюме, список успехов и достижений, концепцию, методику и материалы образовательных программ. Кандидаты, прошедшие так называемый заочный этап, на практике будут доказывать, что они достойны быть лучшими. Для юнармейцев проведут соревнования по военно-прикладным дисциплинам и физическим упражнениям, - рассказал Семен Панюшкин, заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города.

Суть третьего конкурса сводится к защите образовательных программ и концепций, которые разрабатывают сами педагоги для своей работы. Свои идеи преподаватели будут презентовать конкурсной комиссии. По итогам конкурсов победителей наградят дипломами мэра города и денежными премиями.