В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах

24 Сент. 11:48 2018-09-24T11:49:18+03:00

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До 2021 года в крае планируют дооснастить 997 учреждений образования - в течение этих трех лет школы, детские сады и прочие подобные объекты оборудуют согласно присвоенной категории опасности - от третьей (общие требования) до первой (повышенные требования). Модернизация, в первую очередь, коснется охранной сигнализации и ограждения территорий, оповещения и управления эвакуацией людей. Установят также и системы видеонаблюдения и охранного телевидения там, где этого до сих пор не сделали.

- Сейчас почти во всех школах есть видеонаблюдение и ограждение, 30 процентов учреждений оснащены системой контроля доступа, - рассказал начальник управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса министерства образования и науки края Виталий Бруцкий. - Но сделать предстоит еще многое, например - в 175 учреждениях необходимо заменить вахтеров на профессиональных охранников.

Как считают в министерстве образования и науки Хабаровского края, такие меры позволят исключить бесконтрольное пребывание на объектах образования посторонних лиц и транспортных средств, а также создать безопасные условия обучения. На эти цели из бюджета края выделили 1,3 миллиарда рублей.