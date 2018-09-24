В общежитии Хабаровска обокрали студентку

24 Сент. 12:45 2018-09-24T12:45:30+03:00

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В Хабаровске неизвестный похитил у студентки ноутбук стоимостью 35 тысяч рублей. Внимательный вор заметил, что дверь комнаты общежития, где живет девушка, осталась открытой. Поэтому он легко сделал свое «черное» дело - зашел в помещение и вынес технику.

- О происшествии заявила мать потерпевшей – жительница Верхнебуреинского района. Во время предварительной проверки инцидента выяснилось, что девушка ненадолго вышла из комнаты, а когда вернулась, ноутбука уже не было на месте, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время опроса оперативникам удалось найти предполагаемого похитителя. Им оказался 18 летний горожанин. Он приходил в общежитие в гости к одному из приятелей. По версии следствия, он вынес технику на обратном пути. Портативный компьютер продал в этот же день, а вырученные деньги потратил на развлечения.

Против парня завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.