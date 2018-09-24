900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии

24 Сент. 11:27 2018-09-24T11:27:23+03:00

Мужчина уверяет, что выращивал наркотики исключительно для себя, тем не менее «садовода-огородника» ждет суд

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Речь пойдет о 62-летнем жителе Комсомольска-на-Амуре. Уйдя на пенсию, мужчина больше ничего не придумал, кроме как заняться огородом. Только огурцы с помидорами его мало интересовали. С начала мая и вплоть до середины июля этого года комсомольчанин усеял свою дачу семенами конопли. «Садовод» тщательно ухаживал за растениями, поливал их, землю рыхлил. В итоге выросло, что выросло — 915 кустов конопли. Такой «урожай» стражи правопорядка просто не могли оставить без внимания.

- Кроме того, мужчина в указанный период также оборвал с кустов конопли и хранил на своем дачном участке для личного употребления марихуану общей массой 267,6 грамма которое также при проведении осмотра места происшествия было обнаружено и изъято сотрудниками полиции, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В итоге на жителя города Юности возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические вещества» и «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Мужчина уверяет следствие, что все 900 кустов конопли предназначались исключительно для него, делиться с кем-то таким «богатством» или продавать наркотики он не собирался.

Накануне прокурор Комсомольского района утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Теперь пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.