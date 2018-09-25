2018-09-25T02:57:01+03:00
Экономика

В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса

В этот проект собираются инвестировать около 70 миллионов рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке лесаВ поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке лесаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В хабаровском крае собираются построить лесоперерабатывающий завод. Новое предприятие будет располагаться в поселке Майский на территории Свободного порта в Советской Гавани. Благодаря ему появится 76 новых рабочих мест

- В этот проект инвестор готов вложить около 70 миллионов рублей. Одним из направлений деятельности завода будет производство топливных гранул и брикетов из отходов производства. Первую партию этой продукцию планируют выпустить в марте 2019 года, а на полную мощность собираются выйти в октябре 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним, с июля 2018 года режим территории Свободного порта Владивосток распространяется и на территорию Советско-Гаванского района. Сейчас среди потенциальных резидентов СПВ Совгавань насчитывают 15 компаний. У каждой из них есть проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, причальных сооружений, терминалов по обработке грузов, деревообрабатывающих производств и выпуску морепродуктов. В общей сложности объём планируемых инвестиций составит более 54 миллиардов рублей, при этом будет создано чуть меньше двух тысяч рабочих мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч