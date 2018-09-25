В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса

СЕГОДНЯ 02:57 2018-09-25T02:57:01+03:00

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В хабаровском крае собираются построить лесоперерабатывающий завод. Новое предприятие будет располагаться в поселке Майский на территории Свободного порта в Советской Гавани. Благодаря ему появится 76 новых рабочих мест

- В этот проект инвестор готов вложить около 70 миллионов рублей. Одним из направлений деятельности завода будет производство топливных гранул и брикетов из отходов производства. Первую партию этой продукцию планируют выпустить в марте 2019 года, а на полную мощность собираются выйти в октябре 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним, с июля 2018 года режим территории Свободного порта Владивосток распространяется и на территорию Советско-Гаванского района. Сейчас среди потенциальных резидентов СПВ Совгавань насчитывают 15 компаний. У каждой из них есть проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, причальных сооружений, терминалов по обработке грузов, деревообрабатывающих производств и выпуску морепродуктов. В общей сложности объём планируемых инвестиций составит более 54 миллиардов рублей, при этом будет создано чуть меньше двух тысяч рабочих мест.