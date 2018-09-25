На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя

25 Сент. 05:59 2018-09-25T05:59:02+03:00

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Житель Макарова оказался на скамье подсудимых за нападение на полицейских. Неприятная ситуация случилась, когда он ехал на машине и вдруг его остановили автоинспекторы. Это была обычная плановая проверка документов, но водитель авто не очень хотел участвовать в этом процессе.

- Подсудимый оказал сопротивление двум сотрудникам отдела ГИБДД, а потом напал на них. Один из представителей закон снимал все происходящее на видео. И это тоже злило дебошира, потому что он в пылу ярости выбил сотовый из рук автоинспектора, а другого правоохранителя схватил за фирменное обмундирование, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Сахалинской области.

Вину задержанного удалось легко доказать. По решению суда агрессивный водитель должен заплатить штраф в 25 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.