2018-09-25T02:26:01+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь

Скоро на территории региона ожидается солнечная, бархатная погода
Никанор ШУЛЬЦ
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, возможен небольшой дождьПогода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, возможен небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

О погоде 25 сентября в Хабаровском крае и ЕАО Погоду в регионе формирует циклон с центром в Охотском море. Сейчас он к югу и центру территории повернут холодной своей частью, к северу теплой. Но скоро это метеообразование сменит антициклон. И наступит солнечная, бархатная погода.

В Биробиджане вощможен небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14. Уровень амура у краевого центра 312 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 15-20 см. Температура воды 14,8 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15. Уровень Амура у Города Юности 334 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 149 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч