Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь

СЕГОДНЯ 02:26 2018-09-25T02:26:01+03:00

Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, возможен небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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О погоде 25 сентября в Хабаровском крае и ЕАО Погоду в регионе формирует циклон с центром в Охотском море. Сейчас он к югу и центру территории повернут холодной своей частью, к северу теплой. Но скоро это метеообразование сменит антициклон. И наступит солнечная, бархатная погода.

В Биробиджане вощможен небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14. Уровень амура у краевого центра 312 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 15-20 см. Температура воды 14,8 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15. Уровень Амура у Города Юности 334 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 149 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.