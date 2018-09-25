Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 03:15 2018-09-25T04:07:29+03:00

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Жители более полутора тысяч домов в краевой столице остались без горячей воды. Речь идет о зданиях, расположенных в Индустриальном, частично в Железнодорожном и Центральном районах. Среди отключенных объектов 76 образовательных и 33 медицинских учреждения. Водоснабжения не будет с 24 по 28 сентября. Временные неудобства связаны с плановыми гидравлическими испытаниями теплотрасс зоны ТЭЦ-1. Это необходимо, чтобы проверить механическую прочность и плотность трубопроводов и арматуры.

По данным администрации города, отключений холодной воды в Хабаровске нет, газом заправили 10 газораспределительных установок, в городе не работает 62 лифта.

В минувшие сутки на уборке городских дорог, дворов и улиц работало 187 машин предприятий дорог и внешнего благоустройства, в том числе ночью – 11. С дорог и улиц города вывезли более 125 кубометров песка и мусора.

В единой городской диспетчерской службе сообщили происшествиях за минувшие сутки. Так, случилось 32 дорожных аварии, один пожар и четырех возгорания. За помощью к медицинским работникам на пульт «03» горожане обратились 774 раза. Кроме того, за нарушение правил парковки 24 автомобиля оказались на штраф-стоянке.

Сегодня утром на маршруты вышло 646 единиц транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 590 автобусов.