Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-25T03:55:42+03:00

Для этого нужно будет представить документы о покупке оборудования Фото: Правительство Сахалинской области

Для этого нужно будет представить документы о покупке оборудования

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Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам на Сахалине помогут купить приставки для цифрового ТВ. Для этого кандидатам нужно будет представить документы о покупке оборудования в отделение социальной защиты населения или в многофункциональный центр. Власти области готовы компенсировать до 10 тысяч фактических расходов.

- На этот шаг в правительстве области решились, чтобы обеспечить малозащищенным гражданам возможность смотреть телевизор. Известно, что с января 2019 года на смену аналоговому телевидению придет цифровое. В регионе сегодня есть жители, у которых только аналоговое ТВ, старые телевизоры, которые транслируют за счет уличных или комнатных антенн. При этом не у всех есть возможность подключить «цифру» сразу, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жителям островного региона для приема цифрового телесигнала потребуется современный телевизор или специальная приставка для аналогового телевизора. За пределами зоны цифрового эфирного наземного вещания не обойтись без специального льготного комплекта оборудования одного из операторов спутникового вещания.

Сейчас в регионе выясняют, какое количество граждан на островах нуждается в покупке приставки для цифрового телевидения. При этом торговое ведомство определяет, готов ли региональный рынок к увеличению спроса, и принимает меры, чтобы предотвратить рост цен на цифровое телевизионное оборудование накануне 1 января 2019 года. Задача министерства социальной защиты – выделить незащищенные категории населения, которым требуется помощь властей.