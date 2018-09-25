В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич

СЕГОДНЯ 04:20 2018-09-25T04:21:00+03:00

Она скончалась 20 сентября, в последний путь ее проводят сегодня

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20 сентября ушла из жизни известная дальневосточная поэтесса Людмила Ивановна Миланич. Ей было 85 лет. В последние годы она заведовала отделом поэзии литературно-художественного журнала «Дальний Восток». В 1966 году вышел ее поэтический сборник «Солнце в ладонях».

- Людмиле Ивановне присвоили звания заслуженного работника культуры РСФСР и члена Союза писателей России. Сначала она работала литературным сотрудником в редакции общественно-политической газеты. Затем перебралась на Сахалин, где трудилась в областном радиокомитете. Потом в ее послужном списке появилась Дальневосточная государственная научная библиотека и следом районная газета, которую выпускали в поселке Чегдомын. Особым периодом журналистской деятельности для Людмилы Миланич стала редакторская работа на хабаровском радио и студии телевидения, - говорится в сообщении на сайте министерства культуры края.

Прощание с дальневосточной поэтессой пройдет сегодня, 25 сентября, в ритуальном зале МУП Спецкомбинат. Адрес: улица Карла-Маркса, 168. Начало в 12:00