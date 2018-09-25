Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве

СЕГОДНЯ 05:04 2018-09-25T05:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Камчатки, пока отбывал наказание в одной из колоний, оказался фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в вымогательстве. При этом своей жертвой он выбрал осужденного той же колонии, в которой находился сам.

По версии следствия, потерпевший собирался на свободу, как говорится, с чистой совестью. Подозреваемый стал требовать у него 350 тысяч рублей, реальных оснований для этого не было, но под угрозой применения силы мужчина согласился отдать деньги. Потерпевший должен был отдать их, когда выйдет на свободу. Чтобы освободившийся не «соскочил» отбывающий наказание задержанный попросил своего приятеля на воле помочь. Подельник приехал к потерпевшему и буквально «дожал» его. Мужчина согласился отдать деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Против подозреваемых завели уголовные дела. Расследование на данный момент закончилось, материалы находятся на рассмотрении в суде. В виде наказания фигурантов могут лишить свободы на срок до семи лет и назначить штраф.