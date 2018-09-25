2018-09-25T05:33:09+03:00
Происшествия

Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море

Лодка мужчин заглохла, и они оказались в ловушке
Ольга КИВА
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На Камчатке спасли рыбаков, у которых заглохла лодкаНа Камчатке спасли рыбаков, у которых заглохла лодкаФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Два рыбка оказались в непростой ситуации. Их лодка заглохла, когда мужчины двигались по акватории Авачинского залива. Вдруг мотор заглох и пострадавшим не оставалось ничего другого, как дрейфовать до прибытия спасателей.

О происшествии стало известно утром 24 сентября. Заявитель сообщил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях, что в резиновой лодке находятся два человека. Почему заглох мотор, было не известно.

- На помощь пострадавшим отправились спасатели на катере «Кальмар». На борту специализированного судна находились два специалиста, которые добрались до места, где дрейфовала резиновая лодка. Плавсредство взяли на буксир и доставили в район Богородского озера в Петропавловске, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Рыбаки не пострадали в результате происшествия, медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

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