17-летняя жительница Сахалина стала жертвой насильника

25 Сент. 07:27 2018-09-25T07:27:39+03:00

Девушка сказала, что не знает того, кто над ней надругался

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На Сахалине неизвестный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. Сообщение об этом поступило в дежурную часть 15 сентября. Несовершеннолетняя из Макарова рассказала правоохранителям, что не знает того, кто над ней надругался. Пришлось задействовать все наружные службы полиции. Для оперативного сопровождения в Макаровский район также были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. В итоге полицейские насколько это возможно быстро нашли подозреваемого.

- В преступлении подозревают 22-летнего жителя Тымова. Правоохранители получили информацию, что злоумышленник успел уехать в Тымовский район. Оперативники и следователи уже смогли установить причастность задержанного фигуранта к преступлению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Против парня возбудили уголовное дело. На время следствия он будет находиться под стражей