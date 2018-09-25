2018-09-25T07:27:39+03:00
Происшествия

17-летняя жительница Сахалина стала жертвой насильника

Девушка сказала, что не знает того, кто над ней надругался
Ольга КИВА
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17-летняя жительница Сахалина стала жертвой насильника17-летняя жительница Сахалина стала жертвой насильникаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Сахалине неизвестный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. Сообщение об этом поступило в дежурную часть 15 сентября. Несовершеннолетняя из Макарова рассказала правоохранителям, что не знает того, кто над ней надругался. Пришлось задействовать все наружные службы полиции. Для оперативного сопровождения в Макаровский район также были направлены сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. В итоге полицейские насколько это возможно быстро нашли подозреваемого.

- В преступлении подозревают 22-летнего жителя Тымова. Правоохранители получили информацию, что злоумышленник успел уехать в Тымовский район. Оперативники и следователи уже смогли установить причастность задержанного фигуранта к преступлению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Против парня возбудили уголовное дело. На время следствия он будет находиться под стражей

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