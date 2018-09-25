2018-09-25T06:31:00+03:00
Общество

В Хабаровске обнаружили очень редкий курчавый гриб

Его можно употреблять в пищу и делать из него лекарства
Ольга КИВА
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В Хабаровске обнаружили очень редкий курчавый грибВ Хабаровске обнаружили очень редкий курчавый грибФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заповеднике «Большехехцирский» совершенно случайно обнаружили редкий курчавый гриб, который еще называют гриб-баран. Он попался на глаза ученым, которые подсчитывали самцов изюбря на реву. Уникальный гриб рос в окружении опят рядом у основания ствола дуба.

- Сначала учены сфотографировали гриб и показали изображения специалистам научного отдела. Они, в свою очередь, определили, что это краснокнижный вид, которого, кстати, еще нет в Летописи природы заповедника, - говорится сообщении, размещенном в аккаунте ФГУП «Заповедное Приамурье» в социальной сети.

Бараний гриб можно употреблять в пищу и делать из него лекарственные препараты. Его редко кому удается найти, а те, кому повезет, смогут оценить его приятный и насыщенный аромат. Благодаря этим качествам его также часто используют при изготовлении лекарственных препаратов.

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