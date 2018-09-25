2018-09-25T06:55:38+03:00
Происшествия

Водитель такси в Хабаровске рискует на пять лет угодить в тюрьму

Он взял у пассажирки большую сумму денег и скрылся с ними
Ольга КИВА
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Водитель такси в Хабаровске рискует на пять лет угодить в тюрьмуВодитель такси в Хабаровске рискует на пять лет угодить в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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За помощью к полицейским обратилась жительница краевой столицы, которая лишилась денег из-за водителя такси. Женщина рассказала, что она со своим новорожденным малышом отправилась за детским питанием и вызвала для этого машину. ПОтерпевшая попросила водителя довезти ее до ближайшего магазина и дала ему купюру номиналом пять тысяч рублей. Мужчина сделал вид, что согласился, а сам исчез с деньгами.

- По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 36-летнего горожанина. Ранее у него уже были проблемы с законом. Его трижды привлекали к уголовной ответственности за хулиганство и разбой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Возможное наказание для фигуранта – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

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