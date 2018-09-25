В Хабаровском крае 16 тысяч человек останутся без света

25 Сент. 08:01 2018-09-25T08:01:17+03:00

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Суммарный долг граждан, получивших уведомление о скором отключении, составляет уже 48 миллионов рублей. Большинство должников проживает в Хабаровске - это 7100 человек, следом за ним идет Комсомольск с 2400 неплательщиками, Амурск с 1200, и замыкает «почетную» четверку Николаевск-на-Амуре, в котором насчитывается около 1130 должников. Накануне в ПАО «ДЭК» были сформированы бригады энергетиков, которые до конца сентября должны в буквальном смысле обрубить кабель тем, кто не собирается оплачивать электричество.

- Всем потребителям, не оплатившим счета за электроэнергию более двух нормативов периода, направлено предупреждение. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения, - рассказала начальник управления по работе с населением «Хабаровскэнергосбыта», филиала ПАО «ДЭК» Елена Буняева.

Как уточнили в ведомстве, пока у должников еще есть шанс остаться со светом в квартире - необходимо до конца месяца позвонить на горячую линию 8-800-100-3-777 или обратиться в расчетные центры «Хабаровскэнергосбыта» по месту жительства - там расскажут и о сумме долга, и о том, как его погасить.