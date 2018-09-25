2018-09-25T12:13:41+03:00
Происшествия

Подозреваемого в особо тяжком преступлении ищут в Хабаровске

Полиция просит откликнуться тех, кто узнал человека из видеоролика
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Подозреваемого в особо тяжком преступлении ищут в ХабаровскеПодозреваемого в особо тяжком преступлении ищут в ХабаровскеФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Следственный комитет разыскивает предполагаемого преступника, попавшего в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной вблизи одного из магазинов краевого центра. Мужчина получил статус подозреваемого в уголовном деле, которое возбудили по факту совершения особо тяжкого преступления.

- Приметы подозреваемого: возраст от 30 до 40 лет, крупное телосложение, средний рост, темно-русые волосы, лицо в буграх, - сообщили в пресс -службе Следственного управления СК России по Хабаровскому краю. - Гражданам, которые могут сообщить какие -либо сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность.

Следователи просят всех, кто владеет данной информацией, обращаться по адресу - улица Ангарская, 11, кабинет 202 (следственный отдел по Индустриальному району) или по телефонам 8-914-404-94-42, 8-914-159-75-95, 02.

Подозреваемого в особо тяжком преступлении ищут в Хабаровске.СУ СК России по Хабаровскому краю

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