В лесах Хабаровского края откопали комплект боеприпасов

25 Сент. 07:37 2018-09-25T07:37:09+03:00

В лесах Хабаровского края рядом нашли комплект боеприпасов Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае нашли опасную находку – комплект боеприпасов. Снаряды находились в лесном массиве недалеко от поселка Токи в Ванинском районе. Работавшие на месте раскопок сотрудники пограничного управления ФСБ насчитали среди найденных предметов три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат марки РГД-5.

- Все найденные боеприпасы изъяли. Они слишком долго хранились в земле и местами пострадали от коррозии. Из-за повреждений их сложно исследовать и транспортировать к месту, где их уничтожат, - рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас страшную находку передали оперативно-следственной группе ОМВД России по Ванинскому району. Дальше специалисты займутся установлением причин и обстоятельств данного происшествия.