В Хабаровске за уплату взятки оштрафовали директора строительной организации

25 Сент. 09:02 2018-09-25T09:02:17+03:00

Чтобы подкупить техинспектора, мужчина устроил в свою фирму его родственника и отремонтировал автомобиль

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор ООО «Нефтегазмонтаж» в 2014 году заключил соглашение с инспектором Ростехнадзора. Последний обещал за ежемесячную плату смотреть сквозь пальцы на огрехи в работе организации, а также создавать благоприятные условия для ее дальнейшего существования. Взамен директор фирмы устроил к себе на работу родственника инспектора, каждый месяц переводя ему на зарплатный счет оговоренную сумму. Кроме того, обвиняемый за счет средств предприятия оплатил ремонт и осуществлял заправку топливом личного автомобиля инспектора.

- Всего руководитель указанной коммерческой организации за четыре года такого «сотрудничества» передал инспектору взятку в виде денег и оплаты услуг имущественного характера на общую сумму свыше 280 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Когда преступление вскрылось, инспектор был лишен должности, в его отношении возбудили уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде. Что касается директора, то в связи с деятельным расканием уголовное преследование в его отношении было прекращено, и суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей.